На Кубани прогнозируют местами сильные дожди

В Краснодарском крае в ближайшие два дня ожидаются местами сильные дожди, в горах переходящие в снег. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, 6 марта синоптическая ситуация в атмосфере над регионом будет представлена тыловой частью циклонического вихря с центром над Каспием. В связи с этим на Кубани будет облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки. Температура воздуха составит +7…+9°, ветер порывистый, 5–10 м/с, порывистый.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что на Кубани 6 и 7 марта также ожидается налипание мокрого снега. На Черноморском побережье, по его словам, вероятна гроза.

Татьяна Ручкина

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