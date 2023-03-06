The Hill: Вашингтон не готов поддержать позицию Киева по Крыму из-за надежды начать мирные переговоры

Администрация президента США не готова дать однозначный ответ на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон позицию Украины относительно Крыма, поскольку для них это один из способов посадить Россию за стол переговоров. Такое мнение выразил бывший офицер американской разведки в Европе и нынешний директор программы госуправления в Фонде Карнеги Крис Чиввис. Его слова приводит The Hill.

«Они могут считать, что есть смысл держать вопрос Крыма под контролем, чтобы оказать давление на русских и заставить их сесть за стол переговоров. Вполне возможно, что именно это определяет их политику. Даже если они на самом деле не верят, что Крым, скорее всего, будет возвращен Украине военным путем»,— считает господин Чиввис.

Неоднозначная позиция Вашингтона может быть связана с поставками тяжелого вооружения, в частности ракет большой дальности, танков и авиации, которые, вероятно, потребуются для проведения наступления и установления контроля над Крымом, отмечает издание.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет подготовку к военному захвату Крыма. По его словам, люди для этого обучаются не только на Украине, но и на площадках других государств. В декабре прошлого года начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией». Джо Байден считает, что в будущем Киев может установить контроль над Крымом. При этом он отметил, что США не будут диктовать Украине, каким «должен быть конечный результат» в конфликте с Россией.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева