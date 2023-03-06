Минобороны Тайваня предупредило о возможности вторжения Китая в близкие к острову районы

Министр обороны Тайваня Чиу Гочэн считает, что остров должен быть в состоянии боевой готовности в 2023 году, поскольку Китай может попытаться вторгнуться в его акваторию. Слова министра приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиу Го-чэн

Фото: Ann Wang / Reuters Чиу Го-чэн

Фото: Ann Wang / Reuters

Глава Минобороны Тайваня ожидает, что Народно-освободительная армия Китая может найти предлог для вторжения в районы, близкие к воздушному и морскому пространству Тайваня, поскольку Тайвань активизирует военные учения с США. При этом пока Тайвань не сообщал ни о каких случаях нарушения китайскими военными его морских границ, которые составляют 24 морские мили (44,4 км) от береговой линии острова.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что китайские власти предпримут «решительные шаги», чтобы бороться с независимостью Тайваня и продвигать процесс мирного «воссоединения страны» в 2023 году. В Компартии КНР не исключали применения силы для решения «тайваньского вопроса».

Военные Тайваня регулярно фиксируют приближение китайских самолетов и кораблей в зоне Тайваньского пролива, последний раз — 5 марта. США и Тайвань проводят совместные учения, при этом наращивания военного присутствия в районе острова, о чем говорит Китай, нет. Так, в 2022 году через Тайваньский пролив прошли девять кораблей военно-морских сил США — минимальное количество с 2018 года. При этом тайваньских военных готовят силы НАТО.

Анастасия Ларина