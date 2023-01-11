Тайвань подтвердил подготовку своих военных силами НАТО

Офицер военно-воздушных сил Тайваня рассказал о прохождении курсов в Оборонном колледже НАТО в Италии в 2021 году, сообщает Reuters. По словам военнослужащего, поездка состоялась в рамках академического обмена. Информацию агентству подтвердили в Минобороны частично признанной республики.

Как уточнило Министерство обороны Тайваня, офицер был не первым военнослужащим, который проходил шестимесячные курсы в международном военном колледже для стран—членов НАТО, расположенном в Риме. При этом, как отмечает агентство, Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений с государствами НАТО, но в последнее время наладил тесное сотрудничество с США в оборонной сфере.

В стратегической концепции, согласованной членами НАТО в июне, политика Китая рассматривается как угроза ценностям и интересам альянса. Китай не признает независимость Тайваня, считает его своей провинцией. На фоне визитов иностранных политиков на остров Китай регулярно проводит учения у его берегов. В последний раз китайская армия провела военные учения 9 января. Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и 4 корабля, некоторые из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Милена Костерева