США сократили активность кораблей в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года

В 2022 году через Тайваньский пролив прошли девять кораблей Седьмого флота Военно-морских сил США США. Это минимальное количество с 2018 года, передает Bloomberg. Кроме того, США провели только четыре операции «по свободной навигации» — это самый низкий показатель за шесть лет.

Как отмечает агентство, это контрастирует с повышенной активностью китайских кораблей возле Тайваня на фоне роста напряженности в регионе. Вместе с тем снижение активности США происходит на фоне улучшения отношений между американским и китайским лидерами после ноябрьской встречи на саммите G20.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в начале августа 2022 года после визита на остров тогда спикера Палаты представителей Конгресса США. Визит не был согласован с Пекином, который считает Тайвань своей территорией. В связи с этим вблизи острова начались крупные военно-морские учения, Китай пригрозил США «сильным и мощным ответом».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Леонид Уварчев