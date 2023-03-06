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Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вернул себе статус первой ракетки России. Это произошло после того, как 4 марта Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

В топ-10 рейтинга вошли:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
  3. Стефанос Циципас (Греция) — 5805;
  4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560;
  5. Тейлор Фриц (США) — 3795;
  6. Даниил Медведев (Россия) — 3775;
  7. Андрей Рублев (Россия) — 3660;
  8. Хольгер Руне (Дания) — 3321;
  9. Рафаэль Надаль (Испания) — 3315;
  10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.

Еще один россиянин, Карен Хачанов, опустился c 14-го места на 15-е, набрав 2470 очков.

Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2. Победа в Дубае была третьей для Медведева на турнирах ATP в нынешнем сезоне. Он также стал первым в истории российским теннисистом, завоевавшим три титула за три недели.

Подробнее о том, что Медведев думает о своих победах, читайте в его интервью «Ъ».

Лаура Кеффер

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