Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вернул себе статус первой ракетки России. Это произошло после того, как 4 марта Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

В топ-10 рейтинга вошли:

Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков; Карлос Алькарас (Испания) — 6780; Стефанос Циципас (Греция) — 5805; Каспер Рууд (Норвегия) — 5560; Тейлор Фриц (США) — 3795; Даниил Медведев (Россия) — 3775; Андрей Рублев (Россия) — 3660; Хольгер Руне (Дания) — 3321; Рафаэль Надаль (Испания) — 3315; Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.

Еще один россиянин, Карен Хачанов, опустился c 14-го места на 15-е, набрав 2470 очков.

Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2. Победа в Дубае была третьей для Медведева на турнирах ATP в нынешнем сезоне. Он также стал первым в истории российским теннисистом, завоевавшим три титула за три недели.

Подробнее о том, что Медведев думает о своих победах, читайте в его интервью «Ъ».

Лаура Кеффер