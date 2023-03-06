Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вернул себе статус первой ракетки России. Это произошло после того, как 4 марта Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае.
Даниил Медведев
Фото: Amr Alfiky, Reuters
В топ-10 рейтинга вошли:
- Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
- Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
- Стефанос Циципас (Греция) — 5805;
- Каспер Рууд (Норвегия) — 5560;
- Тейлор Фриц (США) — 3795;
- Даниил Медведев (Россия) — 3775;
- Андрей Рублев (Россия) — 3660;
- Хольгер Руне (Дания) — 3321;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 3315;
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.
Еще один россиянин, Карен Хачанов, опустился c 14-го места на 15-е, набрав 2470 очков.
Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2. Победа в Дубае была третьей для Медведева на турнирах ATP в нынешнем сезоне. Он также стал первым в истории российским теннисистом, завоевавшим три титула за три недели.
Подробнее о том, что Медведев думает о своих победах, читайте в его интервью «Ъ».