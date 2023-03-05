Шольц назвал условием предоставления гарантий безопасности Киеву завершение конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии Украине, но время для этого еще не пришло. Гарантии союзники готовы предоставить по завершении конфликта, пояснил в интервью CNN господин Шольц. Он также подчеркнул, что решений об урегулировании конфликта Запад за Украину не принимает.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли»,— заявил немецкий канцлер (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Олаф Шольц раскритиковал китайский мирный план по украинскому урегулированию, заявив об отсутствии в нем важного пункта — о выводе российских войск. В интервью CNN он назвал их отвод основой мирных переговоров.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в феврале господин Шольц призвал его начать рассматривать возможность мирных переговоров с Россией. Об этом сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об усилиях Запада в урегулировании конфликта читайте в публикации «Ъ» «Пакты на стол».

Мария Федотова