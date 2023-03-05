Welt: ЕС направит гражданскую миссию в Молдавию для консультаций по обеспечению безопасности страны

Евросоюз готовит гражданскую миссию в Молдавию. В состав миссии войдут чиновники из органов юстиции, полиции и таможни. Они проведут консультации для молдавского правительства по созданию более эффективного сектора безопасности. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Правительство Молдавии чувствует «все большую угрозу» после ввода российских войск на Украину, пишет Welt am Sonntag. Кишинев направил письмо с Брюссель с просьбой о поддержке ЕС 28 января.

По данным издания, Европейская служба внешних действий (EEAS) разрабатывает концепцию антикризисного управления. Документ должен быть закончен к концу марта. В нем будут содержаться предложения по размеру, профилю и мандату миссии. Инициативу направить миссию в Молдавию поддерживают страны Балтии, Германия, Польша, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания.

Ожидается, что экспертов миссии направят в Молдавию в начале лета. Они будут консультировать правительство по созданию эффективного сектора безопасности. Кроме этого, в рамках миссии пройдут консультации по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

В последние несколько недель в Молдавии растет напряженность. 23 февраля Минобороны России обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. В ведомстве заявляют, что украинские военные собираются провести «постановочное вторжение» на свою территорию, переодевшись в форму ВС РФ. В МИД Молдавии опровергали эти заявления. Украина подтверждала наличие своих войск на границе с Приднестровьем. Там поясняли, что масштаб сил адекватен «той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.

О ситуации — в материале «Ъ» «На Приднестровье наступают со всех страниц».

Олеся Павленко