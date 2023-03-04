В Севастополе проводят тренировки с участием ПВО

В Севастополе сегодня, 4 марта, флот проводит тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что тренировки идут с 11:00 и продолжатся в течение дня. «Если услышите громкие звуки, не волнуйтесь. В городе все спокойно»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Он говорил, что в Севастополе соберут оперативный штаб для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности после диверсии в Брянской области. 2 марта местные власти сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Киев свою вину отрицает.

Подробности — в публикации «Ъ» «Боевикам Украины мало».

Лаура Кеффер