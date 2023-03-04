Посольство России: в США плачевная ситуация в области прав и свобод

3 марта американские власти ввели санкции против замглавы Минюста России Олега Свириденко, нескольких судей и следователей, причастных к нарушению прав находящегося в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (объявлен Минюстом иностранным агентом). Посольство России в США выпустило заявление по этому поводу, призвав американские власти обратить внимание на «плачевную ситуацию в области прав и свобод» в своей стране.

Введенные санкции в посольстве назвали вмешательством во внутренние дела России с целью воспрепятствовать правосудию. По мнению российских дипломатов, США вводят санкции в отношении чиновников из РФ, поскольку не могут «заставить подчиниться их воле».

«Вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома»,— считают в посольстве России.

С апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО: ему были предъявлены обвинения по статьям о фейках о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Его адвокаты сообщили, что 22 февраля оппозиционер был отправлен в карцер СИЗО «Водник» на четыре дня за то, что он лежал на «шконке» после подъема. 1 марта стало известно, что у политика существенно ухудшилось самочувствие и начали отниматься ступни.