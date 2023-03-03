В Крыловском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

В станице Октябрьской Крыловского района в частном доме произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Пожар произошел вечером 3 марта 2023 года в одном из частных домов на улице Тельмана. В пожарную службу обратились соседи, увидевшие огонь. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание б/у вещей и мебели на площади 12 кв. м. После локализации пожара в доме обнаружили тело 78-летней женщины. По предварительным данным причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Павловский межрайонный следственный отдел СКР по краю организовал доследственную проверку. Следователь осматривает место происшествия и опрашивает очевидцев для установления всех обстоятельства произошедшего, в том числе точной причины возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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