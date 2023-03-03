МИД: возникает вопрос о причастности США и стран НАТО к теракту в Брянской области

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что убийства двух жителей Брянской области при нападении диверсантов были совершены «из натовского оружия». В связи с этим в министерстве задались вопросом о квалификации США и других стран НАТО «в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма».

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма»,— говорится в заявлении МИД РФ.

В МИДе также утверждают, что власти Украины продолжают планировать военный захват Крыма и удары по нему, «нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан». В ведомстве добавили, что ранее в США называли Крым «легитимными целями для Украины».

В российском МИДе добавили, что правительство Украины на фоне своих заявлений о возможных атаках по Крыму рассматривает возможность вынудить россиян и белорусов, находящихся в стране, присоединиться к ВСУ. По мнению ведомства, в случае отказа их могут депортировать.

Утром 2 марта власти Брянской области заявили о проникновении диверсионной группы с территории Украины в два села — Сушаны и Любечане. Местные власти также рассказывали о гибели двух человек в результате боестолкновений. Киев свою вину отрицает. Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). В ФСБ утверждали, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин счел произошедшее терактом.

Что происходит на 373-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».