Советник главы «Росэнергоатома» сообщил об обстреле во время ротации экспертов на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что российские силовики во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС попали под обстрел вооруженных сил Украины. По его словам, Россия собирается подать ноту из-за инцидента.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь. Более того, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, били прицельно, и только чудом два сотрудника нашей безопасности уцелели»,— сказал Ренат Карчаа в эфире «Россия-24» (цитата по ТАСС).

МАГАТЭ должна менять своих спецпредставителей раз в месяц. Последняя ротация экспертов прошла 2 марта с четвертой попытки. Три раза на отмене настаивал Департамент безопасности ООН, тогда как российская сторона предоставляла все гарантии безопасности, пояснял Ренат Карчаа.

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