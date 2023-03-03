Пензенская область усилит охрану порядка после диверсии в Брянской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести в регионе усиленный режим охраны общественного порядка, сообщило областное правительство. Решение принято из-за произошедшей накануне диверсии в Брянской области.

Господин Мельниченко заявил, что руководители всех оперативных служб и подразделений должны организовать работу ведомств «в особом режиме, не допустив чрезвычайных ситуаций». «С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий. …Сотрудниками правоохранительных органов будут приняты меры к минимизации перевозки, транспортировки огнестрельного оружия и патронов»,— говорится в пресс-релизе правительства области.

Вчера, 2 марта, власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Киев свою вину отрицает. Вечером в ходе разминирования подорвалась машина Росгвардии, пострадали четыре человека.

Подробности — в материале «Ъ» «Боевикам Украины мало».

Лаура Кеффер