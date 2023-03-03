МАГАТЭ на этой неделе сменит экспертов еще на трех АЭС на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проведет ротации своих экспертов на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС на Украине. Об этом сказано в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Он также подтвердил смену экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС), осуществленную 2 марта.

По словам господина Гросси, успешная ротация представителей агентства на ЗАЭС «имеет большое значение для будущей миссии» МАГАТЭ на этой станции. Он отметил, что постоянное присутствие инспекторов организации на ЗАЭС «необходимо для снижения риска ядерной аварии во время и без того разрушительной войны». На станции находятся трое экспертов МАГАТЭ, в прошлый раз их меняли в январе.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Российская сторона утверждала, что смена экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается не по ее вине. Кроме того, Москва жаловалась, что консультации по созданию защитной зоны на станции «пробуксовывают».

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Лаура Кеффер