Постпред РФ: ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС ожидается «со дня на день»

Планировавшаяся 7 февраля ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не состоялась, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, ротация экспертов ожидается «со дня на день».

В интервью ТАСС он пояснил, что МАГАТЭ должно менять своих представителей на АЭС «в плановом порядке раз в месяц». Он утверждает, что сейчас ротация «непомерно задержалась», причем «не по российской вине». «Ожидаем, что замена экспертов агентства на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время, буквально со дня на день»,— добавил постпред.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). МАГАТЭ разместило четырех экспертов на Запорожской АЭС. Агентство также обсуждало с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг станции. В декабре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о прогрессе в этом вопросе.

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Лаура Кеффер