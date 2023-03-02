Медведев назвал лидеров стран Запада пособниками террористов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что Запад поддерживает «нацистских ублюдков», проникших в Брянскую область. По его словам, это делает лидеров США, Великобритании и ряда стран Евросоюза прямыми пособниками террористов.

«Это ваши выкормыши, господа Сунак (премьер-министр Великобритании Риши Сунак.— "Ъ"), Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон.— "Ъ"), Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц.— "Ъ") и Байден (президент США Джо Байден.— "Ъ")! ... Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов»,— написал он в Telegram.

Утром власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в села Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Украинские власти свою причастность отрицает. В ФСБ заявили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар.

Подробности — в публикации «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».