Верховный суд Индии поручил регулятору и спецкомиссии разобраться в деле Adani Group

Верховный суд Индии поручил Совету по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) проверить Adani Group на предмет возможных нарушений законов, связанных с обращением ценных бумаг и раскрытием финансовой информации. Суд поставил цель перед регулятором — разобраться, что стало причиной массовой распродажи акций компаний, входящих в конгломерат Гаутама Адани, сообщает Reuters.

Напомним, 24 января компания Hindenburg Research опубликовала расследование в отношении Adani Group. В нем говорилось, что конгломерат «в течение десятилетий был вовлечен в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». Кроме того, Hindenburg поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявила, что на самом деле у группы есть «существенные долги».

С тех пор рыночная капитализация семи публичных компаний, входящих в Adani Grou, снизилась на $135 млрд.

SEBI еще 13 февраля заявил, что проверяет обвинения, выдвинутые Hindenburg Research против Adani, а также поведение рынка непосредственно перед и после публикации расследования.

Кроме того, сегодня, 2 марта, Верховный суд объявил о создании специальной комиссии, которую возглавит бывший верховный судья и которая должна будет в течение двух месяцев подготовить отчет о том, как в сложившейся ситуации можно защитить инвесторов Adani Group.

Миллиардер Гаутам Адани приветствовал решение Верховного суда, написав в Twitter, что «правда восторжествует».

Гаутам Адани начал строить свою бизнес-империю еще в 1980-х годах. В 2022-м он вошел в тройку богатейших людей планеты. В январе текущего года его состояние оценивалось в $120 млрд. Но после того как Hindenburg опубликовала свое расследование, господин Адани сначала лишился места в десятке богатейших миллиардеров по версии Bloomberg, а затем и статуса самого состоятельного человека в Азии.

Подробнее о Hindenburg Research и ее расследованиях — в материале «Hindenburg, полюбивший падения».

Кирилл Сарханянц