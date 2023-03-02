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Коммерсантъ FM
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Анатолия Быкова оставили без статьи

С авторитетного бизнесмена сняли обвинение в организации преступного сообщества

Следственный комитет России (СКР) закрыл одно из уголовных дел в отношении экс-главы совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КраАЗ) Анатолия Быкова. Бизнесмен, уже осужденный на 13 лет за заказные убийства, обвинялся в руководстве организованным преступным сообществом. Бывший алюминиевый магнат, хоть и не признал вину, ходатайствовал о прекращении дела с формулировкой «за истечением сроков давности», отметив, что не особо верит в правосудие.

Анатолий Быков

Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Красноярское управление СКР прекратило в отношении бывшего главы совета директоров КраАЗа и экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова уголовное дело о руководстве организованным преступным сообществом (ОПС). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Согласно материалам следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года бизнесмен единолично руководил созданной им же криминальной организацией.

В июне 1998-го предприниматель, как считает обвинение, организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска.

«Три участника преступного сообщества приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночное время 18 июня 1998 года около дома 187 по улице Тимошенкова двое участников произвели не менее шести смертельных выстрелов в мужчину»,— говорится в информации СКР. Как стало известно, речь идет об убийстве крупного криминального авторитета Владимира Филиппова (Филипп), а расправа над ним, полагает следствие, якобы понадобилась бизнесмену, чтобы «поддержать и повысить свое влияние среди лидеров и участников организованных преступных групп».

Чем известен Анатолий Быков

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В августе 2022 года бывшему алюминиевому магнату предъявили обвинение в руководстве ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). «После ознакомления Анатолия Быкова с материалами следствия им было заявлено ходатайство о частичном прекращении уголовного дела по ст. 210 УК РФ по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (по этой статье УК он составляет 15 лет.— “Ъ”)»,— рассказали в управлении СКР. Это прошение было удовлетворено. При этом экс-глава КраАЗа отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям, считая это и другие уголовные дела в отношении него «политически мотивированными».

Свое ходатайство о прекращении дела бизнесмен аргументировал тем, не верит в правосудие.

«Начиная с 2020 года, я прошел уже два судебных разбирательства по аналогичным уголовным делам и на личном примере убедился в том, что сегодняшнее состояние правосудия, особенно по уголовным делам в отношении лиц, преследуемых по политическим мотивам, не оставляет особых надежд на возможность оправдаться и опровергнуть предъявленные обвинения»,— говорится в заявлении предпринимателя, который с мая 2020 года находится в СИЗО Красноярска.

Подробности второго процесса по делу уже осужденного экс-гендиректора КрАЗа

Приговор Анатолию Быкову Свердловский райсуд Красноярска вынес в сентябре 2021 года. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших бизнесмена виновным в организации убийства двух коммерсантов, бывшему главе КрАЗа присудили 13 лет заключения. Сейчас над предпринимателем проходит второй судебный процесс. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству предпринимателя Андрея Неколова и к покушению на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Судебное следствие по этому делу находится в завершающей стадии.

Константин Воронов, Новосибирск

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