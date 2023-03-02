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Коммерсантъ FM
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Комитет Совета федерации предложил запретить повышение арендной платы для малого и среднего бизнеса

Комитет Совета федерации по экономической политике предлагает в условиях санкций наложить мораторий на повышение арендной платы для малого и среднего предпринимательства (МСП), если речь идет о земле и офисах в государственной собственности. Материалы письма на имя министра экономического развития Максима Решетникова, подписанного главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, публикует ТАСС.

Андрей Кутепов отметил, что в условиях санкционного давления у многих субъектов МСП значительно сокращается чистая прибыль и база для развития бизнеса. По его словам, это происходит из-за увеличения себестоимости продукции за счет роста издержек на приобретение сырья, материалов и комплектующих.

«В случаях, когда бизнес ведется на арендуемых площадях, дополнительное негативное влияние на его стабильность оказывает повышение арендной платы. Особенно сильные последствия могут быть у арендаторов, если условиями договора предусмотрено повышение арендной платы на размер уровня инфляции»,— уточнил он.

При аренде госимущества по результатам торгов, если договором предусмотрен ежегодный пересмотр в одностороннем порядке размера ставки арендной платы, это условие является обязательным при согласовании сделок с арендодателем. Отменить это условие нельзя, добавил господин Кутепов, даже по соглашению сторон.

В январе Банк России представил «дорожную карту» поддержки МСП на 2023–2024 годы. В нее включили 38 мер по восьми направлениям, в частности «карта» предусматривает применение пониженных коэффициентов риска по активам, а также оптимизацию процесса оценки кредитного риска. По мнению регулятора, эти меры должны стимулировать банки к работе с малым бизнесом.

Подробнее о развитии финансового рынка под нужды МСП — в материале «Ъ» «Малому бизнесу перетасовали карту».

Милена Костерева

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