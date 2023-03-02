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SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым

Американская SpaceX запустила к международной космической станции (МКС) многоразовый корабль Crew Dragon. На борту находится четыре космонавта, один из них — россиянин Андрей Федяев. Трансляция запуска ведется на YouTube-канале NASA. Ранее запуск переносили.

Crew Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Ракета была запущена в 00:34 по времени Восточного побережья (в 08:34 мск). Стыковка с МКС назначена на 3 марта через 24,5 часа после запуска.

В состав экипажа вошли американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, гражданин ОАЭ Султан Аль-Нейади и россиянин Андрей Федяев. Они пробудут на МКС полгода.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В сентябре 2022 года астронавт NASA Франциско Рубио прибыл на МКС, запуск его миссии прошел с космодрома Байконур. В октябре россиянка Анна Кикина отправилась на МКС в составе миссии Crew Dragon-5. 2 марта марта «Роскосмос» сообщил, что соглашение о перекрестных полетах расширили еще на одну миссию.

Олеся Павленко

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