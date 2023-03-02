Перекрестные полеты России и США на МКС расширены на одну миссию

Космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon. Количество миссий перекрестных полетов России и США на МКС было расширено на одну, сообщил «Роскосмос».

Соответствующее решение было принято по итогам заседания межведомственной комиссии госкорпорации, которое прошло накануне, 1 марта. «Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию»,— говорится в пресс-релизе на сайте «Роскосмоса».

Господин Борисов включен в экипаж Crew-7, который полетит к МКС во второй половине 2023 года. Господин Гребенкин вошел в экипаж Crew-8, который запустят в первой половине 2024 года.

«Роскосмос» и NASA в июле 2022 года подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре прошлого года на МКС прибыл астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре в составе миссии Crew Dragon-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Сегодня, 2 марта, на МКС отправится Андрей Федяев, запуск корабля с ним переносили.

Лаура Кеффер