Запуск корабля SpaceX с россиянином Федяевым отменен

Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с шестым регулярным экипажем Crew-6 отменен из-за проблем с наземными системами, сообщило NASA на своей странице в Twitter. Как уточнили в SpaceX, экипаж корабля в порядке, началась выгрузка топлива перед высадкой космонавтов.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 на Международную космическую станцию (МКС) планировали провести со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. В состав Crew-6 вошли четыре человека, в том числе российский космонавт Андрей Федяев, для которого этот полет в космос должен был стать первым.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре астронавт NASA Франциско Рубио прибыл на МКС. Запуск миссии прошел с космодрома Байконур. В октябре прошлого года россиянка Анна Кикина прибыла на МКС в составе миссии Crew Dragon-5.