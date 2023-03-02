Посол ФРГ объяснил отсутствие информации по взрывам на «Северных потоках» незаконченным расследованием

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр назвал неприемлемыми взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он заявил РБК, что пока нет информации о причинах ЧП, потому что расследование еще продолжается. Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала его объяснение.

Господин фон Гайр сказал, что преднамеренные действия вроде тех, что были совершены против газопроводов, «неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность». Он напомнил, что в Дании, Германии и Швеции ведут расследование, «чтобы внести полную ясность в то, что произошло и почему». «Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате»,— объяснил посол ФРГ.

Госпожа Захарова считает, что посол Германии «публично уходит от ответа». По ее словам, в случае с делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального Германия быстрее объявила о результатах расследования. Напомним, немецкие врачи, как и Организация по запрещению химоружия, пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы «Новичок».

«Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по "Северным потокам" спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили»,— написала Мария Захарова в Telegram.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США. Американский Белый дом назвал эту публикацию ложью, Еврокомиссия — спекуляцией. Кремль жаловался, что России не дают принять участие в расследовании взрывов.

О личности Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Лаура Кеффер