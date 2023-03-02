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Коммерсантъ FM
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Парламент Израиля предварительно одобрил введение смертной казни для террористов

Кнессет (парламент) Израиля в предварительном чтении одобрил законопроект, которым вводится смертная казнь для террористов. В поддержку инициативы проголосовали 55 депутатов, девять выступили против, сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает издание, большинство депутатов от оппозиции отсутствовали в знак протеста.

Согласно проекту закона, смертная казнь предусмотрена за террористические акты, а также за убийство граждан Израиля, «мотивированное расизмом или враждебностью по отношению к государству, с целью нанесения вреда Израилю и изгнания еврейского народа из страны». Если инициативу одобрит кабинет министров, то ее вернут в кнессет для рассмотрения в первом чтении.

В пояснительной части документа говорилось, что цель закона — «пресечь террор в его источнике и создать сильное сдерживание». Сейчас смертный приговор в Израиле выносят за госизмену, геноцид, преступления против человечности и преступления против еврейского народа во время войны. Amnesty International Israel осудила законопроект, назвав такую меру наказания «жестокой, бесчеловечной и унизительной».

27 января в результате теракта в Иерусалиме погибли семь человек. Нападавший стрелял в выходивших из синагоги людей из пистолета. Его убили полицейские при попытке сбежать. После полиция задержала 42 человека, многие из которых были родственниками или знакомыми предполагаемого террориста. На следующий день в Иерусалиме снова произошла стрельба, пострадали двое, а стрелявшим оказался 13-летний подросток.

Подробности — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Лаура Кеффер

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