В Крыму отбили массированную атаку беспилотников

Военные остановили ночную атаку десяти украинских беспилотников в Крыму, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских БПЛА вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений, согласно данным представителя МО РФ, допущено не было.

По информации источника «Ъ», атаку беспилотников отразили ночью в Черноморском районе Крыма.

Напомним, в ночь на вторник с помощью беспилотников были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Подмосковье.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь