Минтруд рассказал о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году превысит прожиточный минимум на 17% и составит 19 242 руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Котяков отметил, что в рамках первоначального бюджета, который был принят на 2023–2025 годы, были заложены более высокие темпы роста МРОТ (+3% к темпам роста). Однако в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин указал, что этого недостаточно, поэтому Минтруд решил с 1 января 2024 года повысить МРОТ еще на 10% относительно параметров, которые были заложены в бюджете.

«Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 руб. и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум. Процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ будет 17%»,— отметил министр.

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ был увеличен до 15 279 руб. С 1 января 2023 года его повысили до 16 242 руб. Банк России прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%. Владимир Путин поручил увеличить МРОТ в этом году выше уровня инфляции.

Милена Костерева