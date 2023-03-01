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Коммерсантъ FM
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Минтруд рассказал о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году превысит прожиточный минимум на 17% и составит 19 242 руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Котяков отметил, что в рамках первоначального бюджета, который был принят на 2023–2025 годы, были заложены более высокие темпы роста МРОТ (+3% к темпам роста). Однако в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин указал, что этого недостаточно, поэтому Минтруд решил с 1 января 2024 года повысить МРОТ еще на 10% относительно параметров, которые были заложены в бюджете.

«Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 руб. и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум. Процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ будет 17%»,— отметил министр.

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ был увеличен до 15 279 руб. С 1 января 2023 года его повысили до 16 242 руб. Банк России прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%. Владимир Путин поручил увеличить МРОТ в этом году выше уровня инфляции.

Милена Костерева

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