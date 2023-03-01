Вучич: западные лидеры признавались, что являются частью конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лидеры западных стран в разговоре с ним признавали свою вовлеченность в украинский конфликт. При этом, как рассказал господин Вучич в эфире РТС, они указывали на то, что говорить об этом публично не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Johanna GeronвЂЁ, Reuters Александр Вучич

Фото: Johanna GeronвЂЁ, Reuters

«Они мне сказали: у нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет»,— сказал господин Вучич (цитата по ТАСС). По словам главы Сербии, западные лидеры предупредили его, что Сербия «потеряет все, если не будет вести себя как надо».

При этом Александр Вучич отметил, что будет сам определять целесообразность введения санкций против России. «За меня никто не решает ни с Запада, ни из России. Единственное, чем я руководствуюсь,— это интересы Сербии и наших граждан»,— приводит слова президента SD.

Сербия не ввела в отношении России санкционные ограничения, хотя и находится под давлением Евросоюза в связи с желанием присоединиться к нему. Вместе с тем на Генассамблее ООН Белград в 2022 году поддержал резолюцию с осуждением российских действий на Украине. По словам господина Вучича, это было необходимо, чтобы остаться на международной арене.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева