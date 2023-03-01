Помощник госсекретаря США обвинил компанию из КНР в поставке спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»

Китайская компания Spacety Co предоставляла частной военной компании «Вагнер» спутниковые снимки, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер"»,— сказал Дэниел Критенбринк, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, его слова приводит Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что если Китай действительно поставляет оружие России, это к «бессмысленному продлению» военного конфликта на Украине. «Хотя мы не видели, чтобы Китай предоставлял России летальную помощь, они не отказались от этой идеи»,— добавил он.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь называл эти заявления домыслами.

Телеканал CNN и газета The Wall Street Journal 25 февраля со ссылкой на данные разведки США сообщали, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, а также артиллерии и боеприпасов. Позже об этом также заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Однако разведка Украины эту информацию не подтверждает.

Анастасия Ларина