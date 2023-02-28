Пентагон получает сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи на Украине

Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что ведомство получает информацию о ненадлежащем использовании военной помощи Украине. Сейчас в Пентагоне проводят оценку этой информации.

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать»,— сказал господин Сторч на слушаниях в Конгрессе США (цитата по «РИА Новости»).

10 декабря 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс сказал, что Вашингтон готов рассмотреть сообщения о возможных утечках поставляемого Украине оружия. 12 декабря в Пентагоне заявили, что не располагают доказательствами противозаконного использования военной помощи на Украине. По данным телеканала NBC, Пентагон планировал увеличить число своих военных на Украине, чтобы усилить контроль за поставляемым вооружением. В годовщину ввода российских войск на Украину в Пентагоне сообщали, что за год военных действий направили Украине военной помощи на $32 млрд.

Что происходит на 370-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко