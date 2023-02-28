Лавров: Москва не против внешних игроков в переговорах Баку и Еревана

Россия верит в достижение мира между Азербайджаном и Арменией и не против участия внешних игроков в переговорах между двумя странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает важным, чтобы такое участие не было поводом для «геополитических игр».

«Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего достижения договоренности по мирному договору, но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов»,— пояснил министр на заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку (цитата по «РИА Новости»).

23 января комитет глав МИДов стран Евросоюза (ЕС) решил учредить новую гражданскую миссию ЕС в Армении сроком на два года. По данным Politico, речь идет о 100 специалистах. МИД РФ утверждает, что миссия ЕС приведет к геополитическому противостоянию.

Господин Лавров прибыл в Азербайджан вчера, 27 февраля, с двухдневным визитом. Он заявил, что Москва готова помочь с организацией переговоров Баку и Еревана по мирному договору, но не будет «слишком настойчиво предлагать свои услуги». Одной из главных проблем в отношениях стран остается перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает Армению с Карабахом. Ереван из-за этого обратился в суд ООН в Гааге.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения нашла поддержку в Международном суде ООН».

Лаура Кеффер