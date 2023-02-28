Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД: Россия, Китай и АСЕАН создадут альтернативные торговые механизмы на фоне санкций

Россия вместе с Китаем, АСЕАН и Латинской Америкой будет создавать альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, на эти меры идут из-за санкций западных стран.

Александр Панкин

Александр Панкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Панкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Панкин отметил, что США, Евросоюз и страны G7 «провоцируют дополнительные риски». В их числе он назвал «однобокие формы энергоперехода, инфляцию "печатного станка", нелегитимные барьеры для торговли российским продовольствием и удобрениями». «Это разгоняет рост цен на базовые потребности населения и бизнеса — энергетику и продукты питания, бьет по кошельку рядовых граждан», утверждает он.

Замминистра сказал, что российские власти будут стремиться создать в коалиции с другими странами альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы, «не зависящие от западной прихоти». Какие-либо подробности о принципе работы этих механизмов он не привел.

На прошлой неделе руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И посетил Москву. На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он заявил, что Пекин и Москва «сохраняют стратегическую решимость» и раскрывают потенциал многопланового сотрудничества. Он также встретился с президентом Владимиром Путиным и сказал, что российско-китайские отношения выдержали давление со стороны Запада.

Подробности — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...