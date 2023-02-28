МИД: Россия, Китай и АСЕАН создадут альтернативные торговые механизмы на фоне санкций

Россия вместе с Китаем, АСЕАН и Латинской Америкой будет создавать альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, на эти меры идут из-за санкций западных стран.
Александр Панкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Панкин отметил, что США, Евросоюз и страны G7 «провоцируют дополнительные риски». В их числе он назвал «однобокие формы энергоперехода, инфляцию "печатного станка", нелегитимные барьеры для торговли российским продовольствием и удобрениями». «Это разгоняет рост цен на базовые потребности населения и бизнеса — энергетику и продукты питания, бьет по кошельку рядовых граждан», утверждает он.
Замминистра сказал, что российские власти будут стремиться создать в коалиции с другими странами альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы, «не зависящие от западной прихоти». Какие-либо подробности о принципе работы этих механизмов он не привел.
На прошлой неделе руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И посетил Москву. На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он заявил, что Пекин и Москва «сохраняют стратегическую решимость» и раскрывают потенциал многопланового сотрудничества. Он также встретился с президентом Владимиром Путиным и сказал, что российско-китайские отношения выдержали давление со стороны Запада.
Подробности — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».