В ДТП на трассе в Свердловской области пострадали двое детей

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись «УАЗ Хантер» и Mazda CX5, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что ДТП произошло накануне, 27 февраля. По предварительным данным, 63-летний водитель УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В результате аварии травмы получили водители автомобилей и два ребенка-пассажира иномарки. Пострадавшая 10-летняя девочка ехала на переднем сидении без детского кресла при неотключенной подушке безопасности. Сработавшая подушка безопасности сломала девочке руку. 10-летний мальчик, сидевший сзади, был пристегнут ремнем безопасности. У него диагностированы ушибы и ссадины.

Женщина, управлявшая Mazda, пояснила, что повезла свою дочь и ее одноклассника в бассейн, из поселка Монетный в Новоберезовский.

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