Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайиновича в матче первого круга теннисного турнира в Дубае, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянина и длилась 1,5 часа.

25-летний Рублев находится на шестой строчке рейтинга ATP, выиграл 12 турниров в одиночном разряде под ее эгидой. 28-летний Крайнович занимает 70 позицию рейтинга.

Во втором круге соперником Андрея Рублева станет Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти $3 млн.

Мария Федотова