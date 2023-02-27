Глава Минфина США Джанет Йеллен посетила Киев

Министр финансов США Джанет Йеллен приехала в Киев с необъявленным визитом, там она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Министр среди прочего объявила о переводе первых $1,25 млрд из последнего транша помощи США в размере $9,9 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанет Йеллен

Фото: Thibault Camus / AP Джанет Йеллен

Фото: Thibault Camus / AP

«Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— заявила госпожа Йеллен на встрече с господином Шмыгалем (цитата по Reuters). Украинский премьер через переводчика заявил, что обсуждались дальнейшие санкции США, направленные на ослабление экономики и вооруженных сил России, а также конфискация замороженных российских активов.

Американский министр, в свою очередь, заявила журналистам во время телефонного брифинга, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полного изъятия активов российского Центробанка на сумму $300 млрд, замороженных в результате санкций. «Наши американские партнеры взяли на себя обязательства до сентября предоставить Украине более $10 млрд бюджетной поддержки. Кроме этого США выделили $1,5 млрд на быстрое восстановление и еще $1,1 млрд — на энергетический сектор Украины и Молдавии»,— заявил, в свою очередь, Денис Шмыгаль (цитата по его Telegram-каналу).

По итогам отдельной встречи во второй половине дня с господином Зеленским Джанет Йеллен заявила, что приветствует его действия по укреплению управления и борьбе с коррупцией, необходимые для обеспечения ответственного расходования экономической помощи США. «Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну»,— заявил на официальной встрече с министром США президент Украины (цитата по его Telegram-каналу).

Госпожа Йеллен прибыла в Киев на обратном пути в Вашингтон со встречи финансовых лидеров G20 в индийском Бангалоре. Утром в Киеве Джанет Йеллен возложила венок к мемориальной стене украинским солдатам, а также осмотрела уничтоженный российский танк и передвижное артиллерийское орудие на городской площади, сообщает Reuters.

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Мария Федотова