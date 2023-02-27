Зеленский ввел санкции против свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова и других российских детских омбудсменов. Об этом сообщают «РИА Новости». В санкционный список также внесен уполномоченный из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Данило Трубицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Санкции введены на 50 лет и предусматривают запрет на въезд на Украину, блокировку возможных активов, а также запрет вывода капиталов за пределы страны.

Кроме того, под ограничения попал ряд российских чиновников, структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также благотворительный фонд «Гольфстрим», организация Красного Креста в России, молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и организация «Дом для мамы».

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти предприятий из Свердловской области, топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка, а также в отношении Екатеринбургского митрополита Евгения (Кульберга) и уральских музыкантов Клавы Коки, Сергея Бобунца и Юрия Лозы.

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