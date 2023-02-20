Владимир Зеленский ввел санкции против топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций отношении членов совета директоров Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ). Под ограничения попали вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков, Евгений Болотин, Сергей Викторов, Евгений Порунов, Игорь Сутягин, Алексей Брижицкий, Алексей Павлов, Станислав Чернецкий, Александр Ковальчик.

Екатеринбургский муниципальный банк (ПАО «Банк "Екатеринбург"») был основан в 1994 году. В нем обслуживаются многие муниципальные учреждения, предприятия и население города.

Своим указом президент запретил топ-менеджерам посещать страну в течение 10 лет, покупать там недвижимость, выводить средства из Украины, проводить экономические сделки.

Всего под санкции Украины попали 333 российских физлиц, среди которых топ-менеджеры банков. Под санкции попала и Московская биржа ММВБ-РТС.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти предприятий из Свердловской области, а также в отношении Екатеринбургского митрополита Евгения (Кульберга) и уральских музыкантов Клавы Коки, Сергея Бобунца и Юрия Лозы.

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