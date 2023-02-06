Владимир Зеленский ввел санкции против предприятий Свердловской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе десяти из Свердловской области. Так, под ограничения попали екатеринбургские АО «Изотоп» и Уральский электромеханический завод, «Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной), ОАО «Институт реакторных материалов» (Заречный).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в Новоуральске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в Новоуральске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Под украинские санкции также попали шесть предприятий Новоуральска: ООО «Экоальанс», Завод электрохимических образований АО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», Уральский электрохимический комбинат, ООО «Научно-производственное объединение «Центротех», АО «Центр по обогащению урана».

Санкции введены сроком на 50 лет. Ограничения предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств и другие запреты.

Украинский президент также заявил, что это не последнее решение, которое будет принято против атомной отрасли России.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 22 представителей Российской православной церкви (РПЦ), в том числе против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

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