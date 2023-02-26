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Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетил Украину впервые с момента установления дипотношений между странами. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд (слева), глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд (слева), глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд (слева), глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

«Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бен Фарханом Аль Саудом. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Телеканал «Аш-Шарк» также сообщает, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов, а также гуманитарную поддержку.

Саудовская Аравия неоднократно заявляла о готовности способствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом Фейсал бен Фархан Аль Сауд говорил также своему российскому коллеге Сергею Лаврову в декабре 2022 года. Осенью прошлого года Эр-Рияд анонсировал отправку Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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