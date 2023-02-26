Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетил Украину впервые с момента установления дипотношений между странами. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд (слева), глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд (слева), глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

«Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бен Фарханом Аль Саудом. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Телеканал «Аш-Шарк» также сообщает, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов, а также гуманитарную поддержку.

Саудовская Аравия неоднократно заявляла о готовности способствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом Фейсал бен Фархан Аль Сауд говорил также своему российскому коллеге Сергею Лаврову в декабре 2022 года. Осенью прошлого года Эр-Рияд анонсировал отправку Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн.

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Лусине Баласян