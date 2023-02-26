«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 39 млн куб. м

Объем прокачки газа через Украину в Европу на сегодня, 26 февраля, составит 39 млн куб. м, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Прокачка пройдет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Накануне, 25 февраля, объем прокачки составил 38,1 млн куб. м.

В мае 2022 года Украина отказалась прокачивать газ через ГИС «Сохрановка», которая находится на неподконтрольной Киеву территории. До этого через нее проходила треть поставок газа России в Европу. В 2022 году «Газпром» в среднем поставлял через Украину 41–42 млн куб. м ежедневно. 4 января «Газпром» резко снизил объем поставок газа по этому маршруту, прокачка была впервые увеличена 1 февраля. 22 февраля «Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до прошлогоднего уровня.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Олеся Павленко