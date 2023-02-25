Макрон анонсировал визит в Китай в апреле

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетит Китай в начале апреля, в том числе для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина в урегулировании украинского конфликта. Заявление прозвучало на следующий день после того, как КНР обнародовала мирную инициативу из 12 пунктов.

Господин Макрон заявил, что мир возможен только в том случае, если «российская агрессия прекратится, войска будут выведены и будет уважаться территориальный суверенитет Украины и ее народа» (цитата по AFP). «Тот факт, что Китай участвует в мирных усилиях,— это хорошо»,— сказал французский президент журналистам на сельскохозяйственной ярмарке в Париже, также попросив Пекин «не поставлять никакого оружия России».

Эмманюэль Макрон просит помощи Пекина для оказания «давления на Россию, чтобы гарантировать, что она никогда не применит химическое или ядерное оружие и прекратит агрессию до начала переговоров».

Ранее на Западе прозвучали обвинения в адрес Китая касательно возможных поставок оружия России, Пекин это отверг.

После публикации мирного плана Китая по украинскому конфликту о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином объявил президент Украины Владимир Зеленский, а президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал визит в Китай.

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Мария Федотова