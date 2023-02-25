Politico: в США не опасаются применения ядерного оружия со стороны России

В администрации США не опасаются, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на закрытой встречи с экспертами, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам господина Салливана, сейчас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины или ее западных союзников.

Джейк Салливан также рассказал экспертам о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. По его словам, президенты обсуждали вероятные «обязательства» США перед Украиной, когда военные действия в стране закончатся. Он дополнил, что это должно предостеречь Россию от новой попытки ввести войска на Украину. Господин Салливан также заявил на встрече, что пока переговоров с Москвой нет на повестке.

Президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия Россия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 21 февраля. В МИД РФ обещали, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ ограничения на количество вооружений. В США говорили, что не вносили изменений в свою ядерную позицию. Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Олеся Павленко