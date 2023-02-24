Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Салливан рассказал, что США не вносили изменений в свою ядерную позицию

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США не видят каких-либо изменений в ядерных силах России. Он добавил, что на этом фоне США не вносили изменения в собственную ядерную позицию.

«Сегодня мы не видим изменений в ядерных силах России, которые заставили бы нас поверить, что что-то фундаментально изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года»,— сказал Джейк Салливан в интервью CNN.

Господин Салливан добавил, что США поддерживают регулярные каналы связи с российским правительством, чтобы говорить о риске ядерной эскалации.

Президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) во время послания Федеральному собранию 21 февраля. В МИД РФ говорили, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ ограничения на количество вооружений. В США отмечали, что не видят причин менять готовность своих ядерных сил. Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...