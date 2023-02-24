Салливан рассказал, что США не вносили изменений в свою ядерную позицию

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США не видят каких-либо изменений в ядерных силах России. Он добавил, что на этом фоне США не вносили изменения в собственную ядерную позицию.

«Сегодня мы не видим изменений в ядерных силах России, которые заставили бы нас поверить, что что-то фундаментально изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года»,— сказал Джейк Салливан в интервью CNN.

Господин Салливан добавил, что США поддерживают регулярные каналы связи с российским правительством, чтобы говорить о риске ядерной эскалации.

Президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) во время послания Федеральному собранию 21 февраля. В МИД РФ говорили, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ ограничения на количество вооружений. В США отмечали, что не видят причин менять готовность своих ядерных сил. Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Олеся Павленко