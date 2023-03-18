19 марта исполняется 76 лет генеральному директору Большого театра Владимиру Урину

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Урин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Московского международного дома музыки, дирижер и скрипач, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков:

— Дорогой Владимир Георгиевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! От Кировского ТЮЗа до главного театра страны сохранив в себе любовь к театру, нравственное начало, глубокую порядочность и вместе с тем способность принимать сильные, нестандартные решения и нести ответственность за их выполнение, осознанный выбор служения искусству, а не обслуживания чьих бы то ни было интересов,— такой жизненный путь и человеческие характеристики вызывают не только уважение — восхищение! Желаю Вам, дорогой Владимир Георгиевич, еще долгие годы продолжать служить любимому делу, Большому театру и отечественному искусству вопреки всем внешним обстоятельствам! Сил Вам, здоровья и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»