Посол Польши заявил, что ЕС и G7 согласовали эмбарго на российские алмазы

Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что Европейский союз договорился со странами G7 об эмбарго на импорт алмазов из России. По его словам, обсуждение десятого пакета санкций продолжается.
Анджей Садось
Фото: Olivier Matthys / AP
«Нам удалось достичь политического соглашения, если говорить об эмбарго в сотрудничестве с государствами G7 на импорт алмазов из России»,— сказал Анджей Садось (цитата по «РИА Новости»).
Господин Садось добавил, что надеется, что G7 объявит о решении ввести эмбарго на российские алмазы. Он не озвучил каких-либо деталей.
В августе The New York Times сообщала, что США, Евросоюз (ЕС) и Канада призывают присвоить российским алмазам статус «конфликтных» или кровавых. Это затруднило бы их продажу на мировом рынке. По информации Bloomberg, страны G7 и Евросоюза обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы. По данным польского RMF, Польша может заблокировать 10-й пакет санкций, чтобы добиться более жестких ограничений, в том числе запрета на импорт российских алмазов.
О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».