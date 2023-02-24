Посол Польши заявил, что ЕС и G7 согласовали эмбарго на российские алмазы

Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что Европейский союз договорился со странами G7 об эмбарго на импорт алмазов из России. По его словам, обсуждение десятого пакета санкций продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Садось

Фото: Olivier Matthys / AP Анджей Садось

Фото: Olivier Matthys / AP

«Нам удалось достичь политического соглашения, если говорить об эмбарго в сотрудничестве с государствами G7 на импорт алмазов из России»,— сказал Анджей Садось (цитата по «РИА Новости»).

Господин Садось добавил, что надеется, что G7 объявит о решении ввести эмбарго на российские алмазы. Он не озвучил каких-либо деталей.

В августе The New York Times сообщала, что США, Евросоюз (ЕС) и Канада призывают присвоить российским алмазам статус «конфликтных» или кровавых. Это затруднило бы их продажу на мировом рынке. По информации Bloomberg, страны G7 и Евросоюза обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы. По данным польского RMF, Польша может заблокировать 10-й пакет санкций, чтобы добиться более жестких ограничений, в том числе запрета на импорт российских алмазов.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».