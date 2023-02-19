Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов

Страны G7 и Евросоюза обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Происхождение алмаза устанавливается, когда он получает сертификат в рамках Кимберлийского процесса, однако потом его может стать трудно отследить. ЕС уже пытался ввести санкции против российских драгоценных камней, однако ряд стран-импортеров, таких как Бельгия, выступили против.

Кимберлийский процесс разработан для предотвращения продажи так называемых кровавых алмазов, которые идут на финансирование военных конфликтов.

Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, первоначальный сертификат заменяется документацией о «смешанном происхождении», что делает практически невозможным отследить, где в конечном итоге продаются российские алмазы. По данным источников, G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) может выступить с заявлением по поводу отслеживания алмазов на следующей неделе.

На долю российского производителя алмазов АЛРОСА приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами на сумму $80 млрд, сообщает Bloomberg. Санкции против АЛРОСА ввели США, однако эти меры оказали ограниченное воздействие, поскольку большая часть торговли проходит через другие рынки, такие как Индия.

По итогам 2021 года Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 млн карат на $4 млрд. Наибольшее количество алмазов было продано в Бельгию — 28,2 млн карат на $1,7 млрд, ОАЭ (13,2 млн карат на $1,2 млрд), Индию (5 млн карат на $755 млн). Вся добыча в РФ составила 39,1 млн карат.

По данным на середину 2022 года, Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Алмазы за гранью санкций».

Мария Федотова