Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков» властями США

Евросоюз (ЕС) «проглотил» подрыв «Северного потока» и «Северного потока-2» своим ближайшим союзником — США, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя. Он назвал это «раболепием» перед США и обвинил ЕС в попытках «замести факты под ковер».

Господин Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он назвал страны Европы несамостоятельными и выразил мнение, что после таких «грубых политических и экономических просчетов» шансы ЕС «стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю».

«Такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было… В Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами. Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона»,—утверждает он (цитата по ТАСС).

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США. Белый дом США назвал эту информацию ложью, Еврокомиссия — спекуляцией. Кремль сказал, что Россия негативно относится к тому, что ей не дают принять участие в расследовании взрывов.

Подробнее о личности журналиста — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Лаура Кеффер