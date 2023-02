В Вашингтоне прошел митинг против военной поддержки Украине

19 февраля в Вашингтоне прошел митинг The Rage Against The War Machine («Ярость против военной машины»). Организаторы протеста в пресс-релизе (.pdf), опубликованном на сайте движения, требуют от США, в частности, прекратить оказывать Украине военную поддержку, инициировать мирные переговоры и распустить НАТО.

Среди других требований организаторов — остановить инфляцию, вызванную войной; начать глобальную ядерную деэскалацию; урезать бюджет Пентагона; упразднить ЦРУ и «военно-промышленное глубинное государство»; прекратить войну и упразднить империю; восстановить гражданские свободы; освободить Джулиана Ассанжа.

Как сообщает освещавший протест YouTube-канал Redacted, основанный бывшим ведущим новостей телеканала Fox Клейтоном Моррисом, митинг в Вашингтоне стал «крупнейшим антивоенным протестом» в США за многие годы.

При этом в репортаже канала MSNBC протест назвали пророссийским и «крохотным». По информации телеканала, на нем присутствовали представители праворадикальной организации Proud Boys и другие «сторонники превосходства белой расы». На видео с протеста, опубликованном MSNBC, в толпе митингующих, в частности, видны люди, держащие российские флаги и флаги СССР.

С начала вооруженного конфликта России и Украины США начали предоставлять Киеву финансовую и военную поддержку. Суммарно на поддержку украинского бюджета Вашингтон выделил около $13 млрд. Ранее сегодня, 23 февраля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон выделит Украине около $10 млрд дополнительной экономической помощи.

20 февраля во время визита в Киев президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на сумму $460 млн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ведет с США переговоры о поставках дальнобойного оружия, которое ранее не было включено в пакеты помощи. Ранее Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что власти США предупредили руководство Украины, что ресурсы для ее поддержки не безграничны.

22 февраля президент США Джо Байден встретился с лидерами стран «Бухарестской девятки» (B9), в которую входят государства восточного фланга НАТО. Речь, в частности, зашла о продолжении военной поддержки Украины и единстве стран Запада. Между тем в США не все с энтузиазмом восприняли турне господина Байдена. Многие республиканцы обрушились на него с критикой, обвинив в том, что его больше заботит Украина, чем США.

Эрдни Кагалтынов