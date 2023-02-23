Небензя: виновникам придется ответить за подрыв «Северного потока»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя поднял тему подрыва «Северных потоков» во время спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Он заявил, что виновным в произошедшем придется ответить за диверсию.

«Вовлеченность Запада в конфликт (РФ и Украины.— "Ъ") из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду. От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае»,— сказал господин Небензя. Трансляция мероприятия велась на сайте ООН.

Во время спецсессии российский дипломат также заявил, что Россия воспринимает события на Украине как «войну с Западом за выживание». Он раскритиковал предложенные Западом и Украиной мирные инициативы, так как они «на самом деле сводятся к капитуляции России».

Накануне, 22 февраля, в Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное подрыву «Северных потоков». Россия инициировала его после публикации американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии. Господин Небензя на заседании обвинил Данию, ФРГ и Швецию в «заметании следов» при расследовании. США отрицают причастность к подрыву «Северных потоков». Ее представитель на заседании Совбеза назвал произошедшее с газопроводами недопустимым.

Почему западные СМИ не обратили внимание на расследование Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев