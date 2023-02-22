Три дома пострадали от обстрела в приграничном селе в Белгородской области

Под обстрел попало село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших нет, но повреждены три частных домовладения.

В домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. После обстрела загорелись две хозпостройки. На месте работают пожарные расчеты и оперативные службы, которые проводят подомовый обход территории.

Ранее под обстрел попал город Шебекино, который привел к пожару в торговом центре. Пожар ликвидирован. В результате обстрела пострадали два человека: один госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями, второй — с контузией. До этого от еще одного обстрела пострадали жилые дома.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. С прошлой осени они участились. В начале этой недели в результате обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском городском округе погибла женщина. За день до этого там же погибла 12-летняя девочка.

Сергей Толмачев, Воронеж